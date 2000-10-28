По факту взрыва в Усть-Куте возбуждено уголовное дело 18:49, 04 декабря 2017 г.



Один человек погиб и двое пострадали. Взрыв произошел накануне в жилом доме города Усть-Кут. Два этажа здания практически превратились в руины. Что сейчас происходит на месте событий, расскажем далее.

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На кадрах видно: взрыв был такой мощности, что от квартир практически ничего не осталось. Предварительная причина ЧП - газовый баллон. А точнее, его неправильная эксплуатация при установке натяжных потолков. Ремонтные работы накануне делали на первом этаже здания. В итоге погиб мужчина. Двое пострадавших сейчас находятся в реанимации. На помощь к пострадавшим из Иркутска сегодня вылетел вертолет Ми-8. На его борту две бригады врачей и все необходимое оборудование. Но обратно вертолет полетит только завтра - погода не летная. Сейчас врачи оказывают помощь больным на месте. "Было принято решение не рисковать и остаться до завтра. Они осмотрели больных, критического состояние не наблюдается, поэтому они вполне могут до завтра быть здесь. Лечение им проводится, завтра их увезут в областной центр на долечивание", - сообщила Тамара Климина, мэр г.Усть-Кута.

Жители сейчас у родственников. Дом, в котором прогремел взрыв, начали приводить в порядок: восстановили тепловой контур, заменили двери и рамы. В городе сейчас около 20 градусов мороза. Поэтому важно, чтобы системы жизнеобеспечения не перемерзли. Завтра из Красноярска на место ЧП доставят мобильный диагностический комплекс "Струна". С его помощью специалисты узнают, в каком состоянии здание находится сейчас. Следственный комитет региона уже возбудил уголовное дело. "В результате погиб один человек - мужчина 69-летний, пострадали несколько человек. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установку всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - сказала Олеся Саренкова, старший инспектор отдела процессуального контроля СКР по Иркутской области.

Администрация Усть-Кута надеется на финансовую поддержку из областного резервного фонда. Сейчас нужно оказать помощь пострадавшим и восстановить жилое строение.