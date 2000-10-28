Фестиваль "РобоСиб-2017" завершился в Иркутске 18:11, 04 декабря 2017 г.



Изобретатели, которым еще нет 18-ти. Их идеи - это будущее не только нашей страны, но и всего мира. Пятый сибирский фестиваль робототехники "РобоСиб-2017" завершился в Иркутске. В нем участвовали более 700 школьников из разных регионов России. Самые яркие моменты и проекты - в нашем материале.

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На этой площадке развернулась настоящая битва титанов. Больших роботов школьники придумывали и конструировали целый год специально для участия в фестивале "РобоСиб". В этот раз их изобретения должны уметь брать и переносить кубы, ставить их в боксы, балансировать на платформе и сбивать шары противника. Робот "Лев" - гордость иркутских участников. "Робота мы запрограммировали с всенаправленной ходовой частью, чтобы он мог вести себя, как ферзь на шахматном поле. На самом деле подобный механизм хватательной всенаправленной салазки даже сейчас используется на разнообразных заводах, чтобы краны могли, не затрачивая времени на разворот, переносить крупные объекты", - объясняет Артур Федоренко, участник фестиваля "РобоСиб-2017".

И это самое главное - школьники придумывают роботов, которых можно применять в жизни. Эти дети - будущее страны. Как и студенты, для них на фестивале провели лекторий "Энергия будущего". Как использовать ресурсы и при этом сохранить природу? Опытом делились эксперты.

Евгений Мастернак, генеральный директор ООО "Компания "Востсибуголь": Нам нужны молодые специалисты с правильными установками в голове, которые позволят им находить в ходе уже своей деятельности правильные технические решения.

Николай Воронцов, редактор научного портала N+1: Такие фестивали делают нас ближе к будущему на самом деле. Когда вырастают дети, которые не боятся роботов и информационных технологий. Эти люди формируют наше с вами будущее, они вырастут, будут нашими с вами докторами, инженерами.

Фестиваль "РобоСиб" компания En+ Group провела в Иркутске в пятый раз. Нынешний был самым масштабным. В нем участвовали почти 200 команд из Иркутской, Новосибирской, Ленинградской, Самарской областей, Бурятии, Хакасии, Тывы, а также Красноярского и Алтайского краев. "С каждым годом уровень подготовки детей возрастает в связи с популяризацией робототехники в стране в целом. Это связано с тем, что детям интересно заниматься робототехникой", - подчеркнула Юлия Перевалова, главный судья фестиваля "РобоСиб-2017".

Фестиваль "РобоСиб" входит в комплексную программу по защите Байкала и заповедных территорий. К слову, на форуме школьники представили свои идеи по очистке и повторному использованию воды. Быть может, эти проекты станут началом новой эры. Эры новых технологий и чистой планеты.