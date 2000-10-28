Тактильная копия портрета графа Муравьёва-Амурского появилась в художественном музее Иркутска 16:41, 04 декабря 2017 г.



Изобразительное искусство, которое требует не взглядов, а прикосновений. В Иркутском областном художественном музее представили еще одну картину для слепых посетителей. На этот раз под их чуткими пальцами тактильный портрет графа Муравьёва-Амурского.

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Уже перед входом в зал становится понятно: это будет не просто экскурсия. Родителям предлагают быть на равных со своими незрячими детьми: надеть на глаза повязки и попробовать "видеть" руками. Перед ними настоящий военный мундир XIX века. Именно в таком мундире на известном портрете кисти Константина Маковского изображен Николай Муравьёв-Амурский. Его грудь украшают ордена, он опирается о борт корабля, волнистые волосы развевает ветер. Но всего этого сегодня посетители музея не видят. Только слышат рассказ научного сотрудника художественного музея о легендарном генерал-губернаторе Восточной Сибири, сумевшем вернуть России великую реку Амур. По истории его жизни, делам, поступкам, а также воспоминаниям современников многим удается представить, как выглядел человек на портрете. Причем поразительно точно.

- Волевой взгляд, волосы, скорее всего, русые, возможно, даже волнистый.

- Почему-то мне представляются темные волосы, глаза выразительные достаточно, тоже темные, серьезный взгляд.

- Ощущения необычные, потому что сами такие эксперименты не решались проводить над собой, хотя уже много лет воспитываем детей.

- Больше всего мне понравилось в экскурсии то, что у родителей были завязаны глаза. Особенно было неожиданно, что мы представляли, что он стоит в центре зала, а на самом деле он опирается на борт корабля.

А теперь родители могут увидеть сам портрет и узнать, насколько их представления оказались схожи с реальностью. Но такая возможность есть и у детей. Для них создали тактильную копию картины Маковского. Те же эполеты, аксельбант, награды и даже корабельные канаты - только выпуклой формы. Изображение изготовили в Иркутске. Средства на тактильную картину сотрудники музея собирали в интернете. "Здесь крупная фигура, понятная, хорошо выписаны детали. И это интересный человек, о котором можно много рассказать детям", - говорит Светлана Гусеевская, научный сотрудник Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачёва.

Изобразительное искусство необходимо не только зрячим. Эти дети с таким рвением и интересом изучают каждый сантиметр новой картины. Для них она новое окно в мир, говорят преподаватели. "Да, он не увидит, не воспримет, как зрячий. Но это расширит его представление об этом мире и об условности этого мира. Есть еще условный язык искусства. И вот смотрите, сегодня вот, канаты - это символ моря, символ путешествий. Все, он уже старшеклассник, он его уже считал. Уже ассоциации есть. Это великая штука", - считает Виктор Токаревский, педагог школы-интерната №8 для незрячих и слабовидящих детей.