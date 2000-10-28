Железная дорога намерена конкурировать с авиацией 15:04, 04 декабря 2017 г.



Российские поезда увеличат скорость до 400 километров в час. Пока цифры кажутся фантастическими. Но специалисты отрасли уверяют: это станет реальностью уже через несколько лет. Почему это так важно и какие перспективы дает для развития страны, расскажем в следующем материале.

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Внимательность и точность в работе – требования обязательные. За год Московское центральное кольцо значительно разгрузило другие виды транспортной инфраструктуры столицы. А многие районы стали намного доступнее и получили перспективы социального и экономического роста.

Развитие железнодорожной отрасли сегодня – это, в том числе, борьба за скорость. Время - вот то, что ценит современный пассажир не менее чем комфорт. А потому соревнования на "кто быстрее" происходят в буквальном смысле и каждый день.

Конкурировать железная дорога готова даже с авиацией. Главным образом благодаря проекту строительства высокоскоростной магистрали "Евразия". Она сократит время в пути в пять-шесть раз! Скорость поезда возрастет с 90 км в час до 360. Крупнейший в мире проект в сфере железнодорожного транспорта объединит системы Европы и Китая. "Проект высокоскоростной железной дороги оказался не только пассажирским, но и может быть существенно дополнен грузовыми перевозками, которые повышают эффективность. И мы опять пришли к дороге, которая будет перевозить грузы, но уже со скоростью более 300 км в час", - сказал Александр Мишарин, первый вице-президент ОАО "РЖД".

О результатах и самых смелых перспективах говорили руководители железнодорожной отрасли, главы некоторых регионов России, представители правительства страны на III Всероссийском съезде железнодорожников. Прошлый проходил шесть лет назад. За эти годы произошли значительные изменения. В том числе, в развитии логистики, социальных программ, доступности интернет-услуг населению. Съезд собрал более трех тысяч железнодорожников. О том, что мероприятие российского масштаба, а железнодорожная отрасль - стратегическая в развитии всей страны, рассказал глава государства. Лично. "На чем нужно сосредоточить внимание? Первое, в ближайшие годы нам нужно реализовать проекты, которые сформируют пространство для крупного развития, снизят издержки отечественных производителей, позволят укрепить позиции РФ на мировом рынке грузоперевозок. Прежде всего, речь идет о повышении пропускной способности БАМа и Транссиба", - заявил Владимир Путин, президент РФ.

Из ближайших громких событий развития российской железной дороги строительство высокоскоростной магистрали Москва-Казань. Ее длина составит 770 километров, а максимальная скорость движения до 400 километров в час. Начать работы планируют в следующем году.