Депутаты Заксобрания проверили ход строительных работ в Братске 14:57, 04 декабря 2017 г.



Братск завершит программу переселения из ветхого и аварийного жилья не раньше весны 2018 года. В северном городе самый большой объем непригодных квадратных метров. Программу нужно было закончить два месяца назад, но к тому моменту оставалось достроить более 40 многоэтажек. При этом в Братске сегодня возводят не только жилье, есть ряд важных социальных объектов.

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Диагностический центр в Братске. Он должен стать подарком жителям к новому 2018 году. Подрядчик обещает закончить все работы до конца декабря. Сейчас в здании проводят чистовую отделку, начали монтаж новейшего оборудования. Открытие запланировано на начало февраля. "Остается постелить линолеум, установить двери, санфаянс, оборудование подключить, провести пуско-наладку", - сообщил Аркадий Шумай, директор по строительству компании-подрядчика.

Этот медицинский центр будет принимать по 700 тысяч жителей северных территорий Иркутской области. Это население Братска, Усть-Илимска и других соседних муниципалитетов. К тому же пациенты в режиме онлайн смогут получать консультацию иркутских специалистов.

Еще одна важная тема в Братске - переселение из ветхого и аварийного жилья. В городе наибольший объем непригодных квадратных метров - около 150 тысяч. К установленному законом сроку - сентябрю этого года - не были достроены более 40 многоквартирных домов. В ноябре сдали в эксплуатацию 22 дома. На улице Гагарина в Центральном районе Братска возводят семь девятиэтажек, их сдадут до конца этого месяца. В квартирах уже выполнена внутренняя отделка, установлена сантехника, запущены лифты. Спикер Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка отметил, что качество жилья достойное. "Вопрос один - квартиры маленькие. Но таков закон - взамен освобожденной ветхой человек получает такое же по площади жилье новое", - сказал Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

Эту тему депутаты парламента держат на парламентском контроле, как и строительство детского сада в жилом районе Порожский Братска. Возведение начали в 2014 году, через некоторое время стройку заморозили - у застройщика закончились средства. Год назад парламентарии уже были здесь с проверкой. Тогда приняли решение выделить финансирование из областного бюджета на завершение строительства детского сада. Сегодня полностью готова коробка здания, подведены все сети, завершена черновая отделка первого этажа, начали внутренние электромонтажные работы. Открыть детский сад планируют 1 сентября 2018 года.