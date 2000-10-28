"Иркут" сыграет с командой "Темп-СУМЗ" 14:27, 04 декабря 2017 г.



Баскетболисты "Иркута" готовятся принять на домашней площадке "Темп-СУМЗ" из Ревды Свердловской области. Встреча пройдет в рамках чемпионата России по баскетболу среди мужских клубов суперлиги-1.

Сейчас соперники занимают третью строчку в турнирной таблице, иркутяне на 10 месте. Предыдущие два матча "оранжево-черные" завершили победой, они принимали питерские команды "Зенит-Фарм" и "Спартак". В домашней серии у "Иркута" еще три игры, в Иркутск приедут клубы "Урал", "МБА" и "Химки-Подмосковье". Ну а ближайшая встреча уже завтра, болельщиков ждут во дворце спорта "Труд" в семь часов вечера.