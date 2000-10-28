На границах Иркутской области с соседними регионами появятся специальные стелы 14:24, 04 декабря 2017 г.



Первую уже установили на федеральной автотрассе в направлении Бурятии. От разработки дизайн-проекта до изготовления конструкции прошло 4 месяца. В конце прошлой недели первую стелу водрузили на свое место. Весит она около полутора тонн, высота 11 метров. По проектным расчетам, прослужит символ региона более 25 лет.

"Планируется установить три стелы на границе Иркутской области, в трех местах. Там надпись "На озеро Байкал", есть надпись "Иркутская область" и герб Иркутской области. И все они будут одинаковые. Я бы хотел поблагодарить свой коллектив, кто изготавливал эту стелу, устанавливал. И художников-дизайнеров, автора идеи проекта", - сказал Михаил Шеметов, директор ГК "Рекламный центр".

Проект стелы выбирали народным голосованием в конкурсе, который летом объявило региональное министерство дорожного строительства. Свои заявки подали 7 организаций. Победила та, которая уже делала стелы на въезде в Иркутск.