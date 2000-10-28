Мошенник продал пенсионеру чужой автомобиль за полтора миллиона рублей 14:17, 04 декабря 2017 г.



61-летний житель Улан-Удэ приехал в Иркутск, чтобы купить дорогостоящий внедорожник "Лексус". Сделку провели во дворе, где и стояла иномарка.

Покупатель отдал за товар задаток, остальную сумму продавец должен был получить по завершении сделки. Затем псевдовладелец зашел в подъезд якобы за документами, но назад так и не вышел. Спустя некоторое время к автомобилю подошел другой человек и представился настоящим владельцем авто. Но преступник недолго гулял на свободе, его задержали полицейские. Правда, в другом регионе - в Новосибирской области.