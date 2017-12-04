Полицейский Юлий Пешков спас почти 20 человек после взрыва 14:13, 04 декабря 2017 г.



Одним из первых после взрыва в жилом доме в Усть-Куте на месте оказался эксперт-криминалист. Старший лейтенант полиции Юлий Пешков проезжал с семьей по улице Халтурина. Услышав громкий хлопок, он, не раздумывая, вбежал в подъезд поврежденной пятиэтажки.

В одной из квартир полицейский увидел женщину в тяжелом состоянии. Юлий помог ей выбраться на улицу и передал бригаде скорой помощи. А затем отыскал в завалах еще двоих мужчин с серьезными ожогами. Из-за поврежденной системы водоснабжения и низких температур в здании поднялся большой туман, который серьезно затруднял поиск жильцов. Несмотря на это, Юлий Пешков смог собрать и эвакуировать еще 15 человек, проживающих в этом подъезде.