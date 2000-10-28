Разрушенный после взрыва дом в Усть-Куте начали приводить в порядок 14:09, 04 декабря 2017 г.



Взрыв в жилом доме в Усть-Куте. В воскресенье днем жители города услышали хлопок. В пятиэтажке на улице Халтурина произошел взрыв. В результате погиб человек. Два этажа здания почти превратились в руины. Предварительная причина - взрыв газового баллона.

На первом этаже в одной из квартир устанавливали натяжные потолки и, скорее всего, не соблюдали требования техники безопасности. В Усть-Куте сейчас работает специальная комиссия. Дом уже начали приводить в порядок: восстановили тепловой контур, заменили двери и рамы. В городе сейчас около 20 градусов мороза. Поэтому важно, чтобы системы жизнеобеспечения не перемерзли. А в ближайшее время из Красноярска на место ЧП доставят мобильный диагностический комплекс "Струна". С его помощью специалисты узнают, в каком состоянии здание находится сейчас.