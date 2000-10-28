На месте взрыва в Усть-Куте начала работу межведомственная комиссия 00:03, 04 декабря 2017 г.



В Усть-Куте начала работу межведомственная комиссия, она решит что делать с повреждённым домом. В её состав вошли представители министерства жилищной политики, энергетики и транспорта, министерства строительства, дорожного хозяйства, министерства социальной защиты, опеки и попечительства региона, управления ГО и ЧС, службы строительного надзора Приангарья, Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Иркутской области и ГУ МЧС России.

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Взрыв, предположительно, произошел из-за несоблюдения техники безопасности. В одной из квартир на первом этаже делали ремонт - устанавливали натяжные потолки. Здание получило сильные повреждения. В частности, деформировано перекрытие между первым и вторым этажами, а также между первым и цокольным этажами. Частично повреждены несущие стены.

Погиб жилец второго этажа 1948 года рождения. Пострадали жена погибшего, хозяин квартиры, где производились работы, и один из рабочих, которые делали натяжные потолки.

Министр здравоохранения региона Олег Ярошенко поручил эвакуировать двоих пострадавших в областной центр. Этим занимаются специалисты Иркутского областного центра медицины катастроф и ожогового отделения Иркутской городской клинической больницы N3.

В Усть-Куте создали рабочую группу по ликвидации последствий случившегося. Из здания эвакуировали десятки человек, сейчас они разместились у родственников. Местные власти также организовали временное размещение в местном санатории и в гостинице "Парус".