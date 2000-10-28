Медицинская помощь потребовалась пятерым жителям дома, где произошел взрыв 14:35, 03 декабря 2017 г.



Люди, спасенные пожарными Усть-Кута из пятиэтажного жилого дома, находятся в безопасности. Медицинская помощь потребовалась пятерым жителям, в том числе человеку, находившемуся в тот момент в квартире на первом этаже. Житель квартиры на втором этаже погиб.

На месте происшествия работают 5 единиц техники и 23 человека от МЧС России. Власти города принимают решение о расселении жильцов дома на время, пока специальной комиссией будет произведена оценка состояния дома и принято решение о возможности дальнейшего проживания в нем. Жилой дом, где произошло происшествие, негазифицирован. По предварительной информации, газовый баллон был принесен в квартиру на первом этаже, где по неизвестной пока причине и произошел хлопок газа.