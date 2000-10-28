Взрыв в Усть-Куте: один человек погиб, шестеро пострадали 12:57, 03 декабря 2017 г.



Один человек погиб и шестеро пострадали в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Усть-Куте Иркутской области. ЧП произошло около 11.45 утра. По предварительной информации, сдетонировал баллон с пропаном в пятиэтажке на улице Халтурина. Как сообщили в МЧС, погиб один человек, один с травмами доставлен в больницу. Все жильцы дома эвакуированы - всего 100 человек. 15 из подъезда, где произошел взрыв. Пять обратились за медицинской помощью. В результате хлопка разрушены перекрытия между квартирами на первом и втором этаже, выбиты стекла в окнах обеих квартир. В ведомстве отмечают: дом не был газифицирован.