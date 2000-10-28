Зубкова и Касьянова временно вернули в игру 10:42, 02 декабря 2017 г.



Международная федерация бобслея и скелетона временно сняла отстранение с Зубкова и Касьянова. По мнению спецкомиссии организации, представленных МОК доказательств недостаточно. Пока федерация ждет дополнительных сведений от комиссии Дениса Освальда, все дисквалифицированные МОК российские спортсмены могут участвовать в соревнованиях под эгидой IBSF, а именно: на этапе Кубка мира в Винтерберге.

Помимо бобслеистов Касьянова и Зубкова, это касается Алексея Пушкарёва, Ильвира Хузина и скелетонистов Александра Третьякова, Елены Никитиной, Марии Орловой, Ольги Потылициной и Сергея Чудинова.