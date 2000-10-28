Благоустройство сквера на бульваре Постышева завершено 18:46, 01 декабря 2017 г.



Новое комфортабельное место для отдыха и прогулок открыли в Иркутске. Сквер на бульваре Постышева стал самым большим и завершающим объектом масштабного благоустройства общественных пространств. Там отремонтировали лестницу, установили фонтан, а вокруг разместили небольшие скульптуры и скамейки. Также обустроили площадки для спортсменов и детей, а для автомобилистов поблизости сделали парковку.

"Самое главное, что это те общественные пространства, которые мы создали вместе с вами. Это здорово. Такого рода мероприятия позволят нам сделать город лучше, комфортнее для того, чтобы, когда наши дети и внуки вырастут, они не стремились никуда уехать", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Сквер на бульваре Постышева создали в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", деньги выделили из федеральной, региональной и местной казны. План нового сквера городские власти обсуждали с местными жителями, за его благоустройство проголосовали 30 тысяч человек.