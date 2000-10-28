"Голубой Байкал" стартует в Иркутске 2 декабря 18:38, 01 декабря 2017 г.



Всероссийские соревнования по танцевальному спорту "Голубой Байкал" пройдут 2 и 3 декабря во дворце спорта "Труд" в Иркутске. Участие в состязаниях примут более 700 спортсменов из городов Сибири, Алтая и Дальнего востока. Спортсмены выступят в европейской и латиноамериканской программах в семи возрастных группах. В европейскую программу входят медленный вальс, танго, венский вальс, медленный и быстрый фокстрот. В латиноамериканскую – сабма, ча-ча-ча, румба, пасадобль и джайв. "Голубой Байкал" пройдет уже в 29-й раз.