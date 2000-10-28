Выяснилось, что задержанный во время погони водитель 89 раз нарушал ПДД 18:13, 01 декабря 2017 г.



89 раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД. К тому же он проходил обвиняемым по уголовному делу о смертельном ДТП. Это все о нарушителе, который в четверг скрывался от сотрудников ДПС по всему центру города. Полицейские устроили за ним погоню. Водитель BMW, скрываясь с места аварии, не реагировал на требования остановиться и создавал аварийные ситуации. Дорогу ему на своей "Тойоте" преградил Анатолий Яковлев - водитель с 40-летним стажем. И помог задержать нарушителя, в крови которого обнаружили следы алкоголя.