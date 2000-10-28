Последствия вредных привычек можно увидеть на выставке "Я и моя привычка" в краеведческом музее 17:42, 01 декабря 2017 г.



Последствия вредных привычек наглядно. Легкие курильщика, сердце человека, пьющего много пива и эмбрионы, которые умерли в утробе из-за употребления героина. Все эти страшные вещи можно увидеть на выставке в краеведческом музее. Здесь же советские агитплакаты, печально известный боярышник, этанол и даже дихлофос - все это люди употребляли, чтобы получить свою дозу алкогольного опьянения. Кстати, выставку неслучайно проводят именно сейчас.

Александр Никулин, научный сотрудник Иркутского областного краеведческого музея: Я считаю, что мы правильно сделали эту выставку, чтобы люди, особенно перед новогодними праздниками, сильно не злоупотребляли алкоголем, алкогольными напитками, чтобы они призадумались. Все-таки организм у нас не долговечный.

Василий Соболев, посетитель выставки: Меня поразило курение, наркомания. Это вообще страшно. У меня два брата курят, и я прямо их ругаю. Посмотрел эту выставку, и то, что я увидел, это вообще страшное дело.

Наглядные экспонаты на выставку предоставил Иркутский государственный медицинский университет. Экспозиция продлится целый месяц, до начала января.