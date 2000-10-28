Водителя, преградившего дорогу нетрезвому лихачу, наградят 17:37, 01 декабря 2017 г.



Региональное управление МВД намерено поощрить иркутянина Анатолия Яковлева. Его машина изрядно пострадала после того, как он буквально подставил под удар свой автомобиль. А работники одного из иркутских автосервисов решили помочь отважному водителю и отремонтируют его машину.

Погоня на иркутских дорогах произошла 30 ноября. Экипаж ДПС преследовал скрывшегося с места аварии водителя BMW, который не реагировал на требования остановиться и создавал аварийные ситуации, пока дорогу ему на своей "Тойоте" не преградил Анатолий Яковлев - водитель с 40-летним стажем.