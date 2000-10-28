Участники фестиваля "РобоСиб-2017" представили сотни моделей: от простых до гениальных 17:14, 01 декабря 2017 г.



Заглянуть в будущее можно уже сейчас. В Иркутске стартовал фестиваль робототехники. Вот уже пятый раз он объединяет сотни юных талантливых инженеров. За это время они сконструировали более тысячи роботов. Чем удивят участники и организаторы научное сообщество в этом году, расскажем далее.

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Юные изобретатели Вова и Саша еще плохо выговаривают буквы. Но в робототехнике уже разбираются. Своего помощника они сконструировали из лего. "На оси шестеренки, шестеренки крутят коронные шестерни, а коронные шестеренки крутят лапы. Так идет", - комментируют Вова и Саша, участники фестиваля "РобоСиб-2017".

А этого более сложного робота зовут Лев. Как у истинного царя, броню конструкции венчает корона. Разработка иркутских лицеистов. Выполняет разные команды, передвигает предметы. Все это при помощи джойстика.

Семьсот робототехников из девяти регионов страны еле помещаются в павильоны "Сибэкспоцентра". Каждый со своими идеями: от простых до гениальных. География фестиваля вышла далеко за пределы Сибири. Есть, например, команды из Самары и Санкт-Петербурга. А вот ведет "РобоСиб" традиционно гость из столицы. Шоумен и телеведущий Александр Пушной рассказывает: его больше всего удивляет отношение участников к своим созданиям. "Как они по-человечески с ними общаются, как они их гладят, как они ругаются на них. Хотя видно, что собран твоими руками прибор, что ты с ним ругаешься, а он прямо: "что ты?! я тебя!". Вот эта эмоциональная составляющая, она мне очень интересна, как она будет развиваться дальше", - говорит Александр Пушной, ведущий фестиваля "РобоСиб-2017".

Фестиваль "РобоСиб" - это часть комплексной программы по защите озера Байкал и заповедных территорий. Соревнования включают в себя десять направлений. Одно из новых - сфера энергетики. С участниками работают инженеры крупнейшей энергетической компании. "Проводили подготовительный этап с ребятами-робототехниками, выезжали на производство, исследовали его. И дальше ребята получили задачу от наших инженеров. И три направления, которые в рамках инженерного направления разрабатываются сейчас. Это робот сканер-батискаф, это квадрокоптер и это бульдозер специальный", - рассказала Мария Грачева, руководитель проектов устойчивого развития En+ Group.

Главный фестиваль робототехники уже в пятый раз проводит компания En+ Group. За это время победители "РобоСиба" успели покорить весь мир. "Помимо того, что команды, победители "РобоСиба" побеждали на европейском чемпионате, на азиатских чемпионатах по робототехнике, они являются студентами, уже студентами многих ведущих технических вузов России", - отметил Максим Петров, руководитель программы "Робототехника".