Все погорельцы Иркутской области получили жилье

18:21, 29 сентября 2017 г.

Поручение президента России выполнили. Всех погорельцев, пострадавших от весенних пожаров в Иркутской области, обеспечили жильем. Правительство региона сегодня отчиталось о проделанной работе губернатору Приангарья Сергею Левченко.

От пожаров пострадали 10 населенных пунктов в 8 районах Иркутской области. Из федерального и областного бюджетов выплаты получили более 500 человек. В региональной казне также предусмотрели более 350 миллионов рублей на единовременную денежную выплату. Ее использовали 216 семей из поселка Бубновка на строительство или приобретение жилья. Почти все они уже обрели новый дом. Кстати, большая часть погорельцев переехала в другие районы области: Иркутский, Шелеховский, города Ангарск, Усть-Илимск, Братск. "Серьезная помощь была оказана людям старшей возрастной группы, которые проживали в поселке. В первую очередь, постарались решить все их задачи. В том числе, разъяснительная работа велась рабочими группами, сформированными по вашему поручению. Она дала хороший результат с точки зрения того, что, во-первых, ускорили по сроку приобретение, во-вторых, были уверены, что их права не будут нарушены", - сообщил Руслан Болотов, председатель правительства Иркутской области.

Несмотря на то, что Бубновку решили закрыть, там до сих пор живут люди. Это те семьи, чьи дома не пострадали от пожара. Поселок необходимо постоянно держать под контролем, отметил губернатор. Еще 20 миллионов рублей из региональной казны потребуется на закрытие сгоревшего поселка Пойма Тайшетского района. В пяти домах до сих пор проживают люди. Остальных уже переселили. Законопроект о закрытии пока в разработке. Его планируют представить на ноябрьской сессии Законодательного собрания. Сергей Левченко поручил по возможности ускорить переселение до холодов.

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