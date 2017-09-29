Владельцем миллиона оказался президент "Оберега" 18:15, 29 сентября 2017 г.



Шутка на миллион. В иркутском благотворительном фонде "Оберег" нашли владельца загадочной сумки с деньгами. Ее туда подбросили несколько дней назад. Таинственным обладателем миллиона рублей оказался... президент этого фонда Александр Соболев.

Об этом он сообщил на странице учреждения в социальной сети. По его словам, поступок не был спланированной PR - акцией. Таким образом он решил привлечь внимание к проблеме современного общества, которому нужны громкие сенсации. "Современное общество любит кушать яркие обертки, яркие фантики. Я считаю, это неправильно. Кто здесь больше виноват: журналистика или обыватели - не могу это утверждать. В любом случае благодарен за ту работу, которую делают журналисты, которые столько раз приезжали, помогали. Но цепляет, когда какие-то важные моменты, наша реальная работа не особо интересны. А такие яркие моменты, как оставленный миллион, выходят на первый план", - заявил Александр Соболев, президент благотворительного фонда "Оберег".

Тем не менее, повторять подобные розыгрыши Александр Соболев не намерен. А якобы найденные деньги уже направлены на ремонт электропроводки здания, в котором располагается фонд.