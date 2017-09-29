За нарушение моратория на вылов омуля будут штрафовать 17:30, 29 сентября 2017 г.



Запрет на вылов омуля, который вводят уже с 1 октября, снимут примерно через 7 лет. Такие сроки, по оценке начальника Байкальского филиала "Главрыбвода" Леонида Михайлика, необходимы для восстановления популяции рыбы в озере.

Тем временем Россельхознадзор объявил, что граждане могут жаловаться в ведомство, если увидят, что кто-то торгует омулем без документов. Всю рыбу у незаконного предпринимателя конфискуют, а его самого оштрафуют. Кстати, за нарушение моратория на вылов байкальского эндемика вводят существенное наказание. Если рыбака поймают с поличным, за каждую особь придется возместить государству по 250-500 рублей. Штраф за сам факт запретной рыбалки тоже немаленький - от 2 до 5 тысяч рублей.