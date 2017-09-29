Сборная Иркутской области по кикбоксингу завоевала 34 медали на Кубке мира

17:28, 29 сентября 2017 г.

12 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых наград. С таким ошеломляющим результатом вернулась сборная Иркутской области с Кубка мира по кикбоксингу. Он проходил в Анапе с 19 по 25 сентября. На вокзале победителей встречала и съемочная группа программы "Новости".

Усталые после пяти суток в дороге, но счастливые. В поезде "Анапа-Иркутск" прибыл поистине звездный состав. 29 человек стали победителями и призерами Кубка мира. У Ангелины Новиковой два золота в дисциплинах лайт и кик-лайт в весовой категории до 50 кг. Чтобы достичь такого результата, пришлось готовиться все лето, ездить на сборы. Да и в поезде наставники не давали расслабиться: на каждой станции устраивали тренировки. Но результат того стоил. У команды, в том числе, 4 победителя в жестких разделах. "Провел три боя с разными соперниками, в плане тактических подходов было тяжело достаточно с ними работать, но так как подготовили меня достаточно неплохо. Спасибо тренерскому составу, я справился. Собой доволен, в принципе", - поделился Сергей Макаров, победитель Кубка мира по кикбоксингу.

Кубок мира в Анапе прошел в пятый раз. Участвовали около двух тысяч человек, 27 стран. Первое командное место в общем зачете у России. Наша страна сейчас одна из лучших в мире в кикбоксинге. И Иркутская область в команде далеко не последняя. "По сравнению с прошлыми годами мы выглядели на уровне всех иностранцев и россиян, которые принимали участие в этих соревнованиях, довольно достойно. Потому что многие уже: "О, Иркутская область!" И уже думали: выходить-не выходить. Если раньше не воспринимали немного, недооценивали, то здесь относились как к равным к нам, и даже лучше", - сказал Евгений Гаврилов, президент федерации кикбоксинга Иркутской области.

В ближайшее время иркутских спортсменов ждут городские соревнования, а затем подготовка к чемпионату России.

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