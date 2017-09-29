День пожилого человека отметят в России 1 октября 17:22, 29 сентября 2017 г.



Они восстанавливали страну из руин после Великой Отечественной, участвовали в великих стройках, трудились всегда на совесть и растили нынешнее поколение. День пожилого человека отметят в России 1 октября.

В Иркутске ветеранов войны и труда, заслуженных учителей, врачей, спортсменов, представителей ветеранских общественных организаций по традиции порадовали большим концертом. Для пенсионеров выступили ансамбли "Солнышко", "Узорочье", солисты Иркутского музыкального театра. С Днем пожилого человека иркутян поздравил мэр Дмитрий Бердников. "Вы подарили нам эту жизнь, эту страну. Я хотел бы, конечно же, пожелать вам всем в отдельности и всем вместе здоровья. Потому что всего остального вам не занимать. Несмотря ни на какие сложности, ни на какие мелкие передряги, все это решаемо. А вы преодолели на своем жизненном пути гораздо больше", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Такие концерты в Иркутске устраивают уже больше 20 лет. А Международный День пожилого человека в 1990 году утвердила Генассамблея ООН. В России этот праздник отмечают с 1992-го.