Многодетным мамам области вручили награды 16:58, 29 сентября 2017 г.



Они посвятили жизнь воспитанию детей. В Иркутске почетные награды сегодня получили многодетные мамы со всей области. Как воспитать 10 или 12 детей и каково это - иметь столько братьев и сестер, расскажем в следующем материале.

К cожалению ваш браузер не поддерживает HTML5 видео в WebM с VP8 или MP4 с H.264.

Такая спокойная прогулка у многодетной мамы семейства Елены Хамитовой выдается нечасто. Три дочки - лишь небольшая часть семьи, а всего детей десять. Пять мальчиков и пять девочек. Точнее, некоторые уже девушки и мужчины. Самому старшему сыну Елены 32 года. Чем больше детей, тем больше любви, говорит многодетная мама. Тем более, каждый новый малыш для всей семьи долгожданный. "Каждый ребенок воспринимает это по-своему. Конечно, все дети, особенно взрослые радуются, что появился в семье еще один ребенок. Смотрят на ребенка, когда из роддома приносишь его, глазки рассматривают, на кого он смотрит, на кого похож", - рассказывает Елена Хамитова, многодетная мама.

Почетным знаком Иркутской области "Материнская слава" сегодня наградили 11 многодетных мам. В их семьях воспитывают пять и больше детей. Женщины приехали со всего региона. Это Осинский, Куйтунский, Черемховский, Баяндаевский район, города Ангарск и Иркутск. Награды и премии в размере 150 тысяч рублей выплачивают социально ответственным семьям. "Именно на таких крепких семьях, где дети растут в любви, заботе, держится наша земля, наше общество. И благодаря вам у нашей области прекрасное будущее. Мы гордимся тем, что в Приангарье есть такие крепкие, семейные традиции", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Почетный знак "Материнская слава" учредили еще 10 лет назад, а звания и премии за это время получили уже 110 жительниц региона.