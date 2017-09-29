Многодетным мамам области вручили награды

16:58, 29 сентября 2017 г.

Они посвятили жизнь воспитанию детей. В Иркутске почетные награды сегодня получили многодетные мамы со всей области. Как воспитать 10 или 12 детей и каково это - иметь столько братьев и сестер, расскажем в следующем материале.

Такая спокойная прогулка у многодетной мамы семейства Елены Хамитовой выдается нечасто. Три дочки - лишь небольшая часть семьи, а всего детей десять. Пять мальчиков и пять девочек. Точнее, некоторые уже девушки и мужчины. Самому старшему сыну Елены 32 года. Чем больше детей, тем больше любви, говорит многодетная мама. Тем более, каждый новый малыш для всей семьи долгожданный. "Каждый ребенок воспринимает это по-своему. Конечно, все дети, особенно взрослые радуются, что появился в семье еще один ребенок. Смотрят на ребенка, когда из роддома приносишь его, глазки рассматривают, на кого он смотрит, на кого похож", - рассказывает Елена Хамитова, многодетная мама.

Почетным знаком Иркутской области "Материнская слава" сегодня наградили 11 многодетных мам. В их семьях воспитывают пять и больше детей. Женщины приехали со всего региона. Это Осинский, Куйтунский, Черемховский, Баяндаевский район, города Ангарск и Иркутск. Награды и премии в размере 150 тысяч рублей выплачивают социально ответственным семьям. "Именно на таких крепких семьях, где дети растут в любви, заботе, держится наша земля, наше общество. И благодаря вам у нашей области прекрасное будущее. Мы гордимся тем, что в Приангарье есть такие крепкие, семейные традиции", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Почетный знак "Материнская слава" учредили еще 10 лет назад, а звания и премии за это время получили уже 110 жительниц региона.

comments powered by HyperComments

Заметки

"Барьеров нет" от 29.09.2017

Дают веру в собственные возможности. Приобрести профессию, а значит, и стабильное будущее, особенным людям помогают в Иркутском...

21:31, 29 сентября 2017 г.

Смотрите программу "Городская среда" на телеканале СТС

Новые дороги, новые скверы и даже новые достопримечательности. Этим летом Иркутск сильно преобразился. Изменения коснулись всех: и...

14:12, 20 сентября 2017 г.

"Барьеров нет" от 15.09.2017

В муниципальном автопарке Иркутска обновление. Его пополнили 17 новых автобусов. Все они низкопольные со специальными пандусами. А...

22:23, 15 сентября 2017 г.

На Иркутскую область надвигается непогода

По данным метеорологов, уже в ближайшие сутки в некоторых районах Иркутской области пройдут грозы и усилится ветер. Порывы будут...

14:06, 13 сентября 2017 г.

Снег и дождь придут в Иркутскую область

Кроме того, ожидаются заморозки, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Иркутской области. Также в западных, северо-западных,...

16:50, 08 сентября 2017 г.

Заморозки и высокие классы пожарной опасности прогнозируют в Иркутской области

Непогода придет в регион ближе к концу недели, синоптики ожидают понижение ночных температур до минус 5 градусов. Главное управление...

16:00, 06 сентября 2017 г.

Погода ухудшится в Иркутской области

Грозы, дождь и даже заморозки ожидают в Иркутской области. Ненастная погода придет в регион уже в ближайшие дни. Пятого сентября на...

17:57, 04 сентября 2017 г.

"Барьеров нет" от 25.08.2017

Стремясь отобразить этот мир, он лепит свой из сотен реалистичных скульптур. В этом выпуске программы "Барьеров нет" наши...

20:40, 25 августа 2017 г.

Смотрите программу "Разговор о важном" в эфире канала "Домашний"

С чего началась иркутская зоогалерея? Что ест медведь и сколько пищи ему нужно в день? Какой зверь самый дорогой? Обо всем этом вы...

16:16, 24 августа 2017 г.

Смотрите программу "Разговор о важном" в эфире телеканала "Домашний"

Новому аэропорту в Иркутске быть. Росавиация одобрила реконструкцию воздушной гавани. О грандиозных планах в эксклюзивном интервью...

18:13, 18 августа 2017 г.