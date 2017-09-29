Пьяный водитель сбил двух женщин в Братске 16:49, 29 сентября 2017 г.



Одна из них погибла, вторая находится в реанимации. Автомобиль "Лада-Калина" двигался со стороны улицы Подбельского в сторону Советской. По предварительной информации, пешеходы переходили дорогу в неположенном месте.

От удара 46-летняя братчанка скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Вторую пострадавшую, семидесятилетнюю пенсионерку, медики в тяжелом состоянии доставили в реанимацию городской больницы. Известно, что в момент аварии водитель автомобиля был пьян. Его задержали полицейские. Сейчас он находится в спецприемнике. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.