Льготу по налогу на имущество организаций могут продлить до 1 января 2019 года 16:28, 29 сентября 2017 г.



Законопроект на рассмотрении депутатов регионального парламента. Если его одобрят, льгота коснется муниципальных учреждений. Тему налогов обсудили на заседании совета Законодательного собрания Иркутской области.

Парламентарии посоветовали провести инвентаризацию имущества, а дальше либо обеспечить его эффективное использование, либо избавиться от ненужных активов. За прошлый год и восемь месяцев этого в казну области поступило более 600 миллионов рублей от налога на имущество областных учреждений.