Самолет авиакомпании "ВИМ-Авиа" прилетел сегодня утром в Иркутск

14:26, 29 сентября 2017 г.

Из Москвы он привез 40 пассажиров. Тот же борт уже через полтора часа отправился обратно во "Внуково" и снова полупустым. Как долго иркутяне не могли вылететь из столицы? И как сказалась задержка на планах туристов из Китая? Съемочная группа программы "Новости" пообщалась с пассажирами в аэропорту.

Долгожданный статус "прибывает" на информационном табло. Несколько дней этого рейса с нетерпением ждали в Иркутске. Но вылет все время откладывали. И вот, в 10.25 самолет авиакомпании "ВИМ-Авиа", наконец, прибыл в место назначения. На этом борту собрали всех, кто купил билеты авиакомпании в разное время. Максимум ожидания составил сутки. А кое-кто и вовсе вылетел именно в тот день, который указан в документе.

- У нас билеты были на 28 число на 11.00 Москвы. Поэтому мы уложились как раз вовремя. У нас все получилось. Да, там люди страдали. Благовещенск - с 26 числа сидели, тяжело было. Ну нормально, паники особо не было в Москве.

- Мне с утра пришла СМС, что "ВИМ-Авиа" возобновил рейс, 23.00, только аэропорт "Внуково". По времени вылета на час задержали. В принципе, хорошо. 

Единственная накладка, как рассказывают пассажиры, это то, что поменяли аэропорт вылета. Им самостоятельно пришлось перебираться из московского "Домодедово" во "Внуково". Но если иркутяне с такими проблемами справились легко, то для туристов из Китая - они тоже были на борту - было непросто. Группа из Поднебесной отправилась в большой тур по России: Санкт-Петербург-Москва-Иркутск. Вылета они ждали со среды. "Конечно, устали. Представляете, сутки просто. Здесь у них должно быть два с половиной дня. Сейчас у них остался один день на Байкале. Сейчас будем все успевать. Понятно, что люди сутки не спали", - говорит Юлия Щеголькова, гид-переводчик турфирмы.

Кстати, другая группа туристов из Китая, которые томились в ожидании, но уже в Иркутске, улетели этим же бортом. В 11.50 по местному времени аэробус отправился в Москву. Информационные агентства сообщают, что перелеты компании-должника оплатит "Аэрофлот". Для этого понадобится почти два миллиарда рублей.

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