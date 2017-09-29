Спортобзор

13:41, 29 сентября 2017 г.

Евгений Иванушкин не поможет "Байкал-Энергии" на Кубке мира по хоккею с мячом. Буквально накануне игроку сделали операцию на спине. Реабилитация займет не меньше недели, затем Евгений приступит к щадящим тренировкам. Поэтому к старту престижного турнира, 12 октября, рассчитывать на его возвращение не стоит, заявили в руководстве команды.

Как тренируемся, так и играем. Этой фразой руководство "Байкал-Энергии" резюмировало, мягко говоря, неудачное выступление команды на первом этапе Кубка России, который проходил в Хабаровске. По словам тренерского состава, а также капитана команды Максима Гавриленко, в неудачах виновата несыгранность новичков, а также слабая физическая готовность хоккеистов. Помимо этого, команда сильно отстает в материально-техническом плане, из-за чего не может проводить полноценные тренировки. "Люди абсолютно не готовы к тому, чтобы работать на очень высокой нагрузке, на суперкомпенсации, скажем так. Вторая причина - ну это, конечно, материально-техническая база. Что мы уже потихонечку-потихонечку, но начинаем уже безнадежно отставать", - сказал Владимир Янко, спортивный директор ХК "Байкал-Энергия".

Тем не менее, в планах команды успешно выступить на Кубке мира в Швеции и подойти в оптимальной форме к чемпионату России.

Разгромной победой иркутян закончилась встреча футбольных клубов "Зенит" и "Сахалин". Всю игру наши футболисты действовали уверенно. Особенно отличился Иван Яковлев, он сделал хет-трик. Два мяча он забил с пенальти, один с игры. Еще один гол на счету Артура Копытина. Отдельно в составе иркутян стоит отметить Сергея Михайлова. Он стал инициатором большинства голевых моментов и ощутимо обострял игру. Гости смогли забить только однажды, с 11-метровой отметки безупречный удар исполнил Александр Глаголев. Победой иркутяне прервали четырехматчевую безвыигрышную серию. Следующий соперник - "Смена" из Комсомольска-на-Амуре, игра уже в это воскресенье. Она пройдет в Иркутске.

"Иркут" стартует в 1-м дивизионе суперлиги чемпионата России. В это воскресенье в Санкт-Петербурге команда выйдет на площадку против хозяев - клуба "Спартак". Накануне отъезда в составе "Иркута" произошли изменения: подписали контракт с защитником Андреем Куземкиным. Он уже провел в команде сезон 2014-15, затем два года играл за "Урал". Сейчас перед спортсменом стоит задача быстро влиться в коллектив. Предсезонную подготовку с командой он не проходил.

 

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