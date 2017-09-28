Повышение цен на сигареты стало самой эффективной мерой антитабачной кампании

18:47, 28 сентября 2017 г.

Никотин бьет по кошельку. Повышение цен на табачные изделия даже сами курильщики называют одной из самых эффективных мер борьбы с вредной привычкой. Готовы ли иркутяне платить за дым большие деньги?

От 60 рублей и выше. Дешевые сигареты остались в прошлом. В среднем пачка вредного товара обходится курильщику в 100 рублей. Сейчас заядлые любители табака тратят в месяц не одну тысячу рублей. Некоторые курильщики удар по своему кошельку ощутили остро. И если и не отказываются полностью от своей привычки, то все же стараются экономить.

- Раньше я выкуривал две, допустим, пачки в сутки. Сейчас уже пачку, даже остается, бывает, на второй день.

- Реже люди не стали покупать сигареты, просто действительно они стали покупать дешевые сигареты. Перед ними выбор большой, сигарет дешевых очень много. Люди переходят, но меньше никто не стал курить.

Именно повышение цен, по данным последнего исследования, стало самой эффективной мерой антитабачной пропаганды. А вот запрет на показ сцен курения в фильмах и продажа такого товара в закрытых витринах практически не оказали никакого эффекта. То же можно сказать и о страшных картинках на упаковке. По мнению психологов, такая мера способна повлиять только на впечатлительных людей. К подобным изображениям быстро привыкают и перестают обращать внимание. Главным борцом с вредной привычкой должен быть сам курильщик. "Здесь вопрос в том, насколько человек сам хочет выйти из этого. Поэтому если у человека есть стимул какой-то, более серьезный, более весомый для него, для конкретного человека, то он, конечно, будет выходить из этой зоны комфорта иллюзорной. И будет, конечно, бросать курить, искать способы для себя. Замены на что-то или вообще полностью отказываться от этой привычки", - объясняет Татьяна Иванова, психолог.

Немалый эффект произвел также запрет на курение в общественных местах. А точнее, высокие штрафы за нарушение закона.

comments powered by HyperComments

Заметки

Смотрите программу "Городская среда" на телеканале СТС

Новые дороги, новые скверы и даже новые достопримечательности. Этим летом Иркутск сильно преобразился. Изменения коснулись всех: и...

14:12, 20 сентября 2017 г.

"Барьеров нет" от 15.09.2017

В муниципальном автопарке Иркутска обновление. Его пополнили 17 новых автобусов. Все они низкопольные со специальными пандусами. А...

22:23, 15 сентября 2017 г.

На Иркутскую область надвигается непогода

По данным метеорологов, уже в ближайшие сутки в некоторых районах Иркутской области пройдут грозы и усилится ветер. Порывы будут...

14:06, 13 сентября 2017 г.

Снег и дождь придут в Иркутскую область

Кроме того, ожидаются заморозки, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Иркутской области. Также в западных, северо-западных,...

16:50, 08 сентября 2017 г.

Заморозки и высокие классы пожарной опасности прогнозируют в Иркутской области

Непогода придет в регион ближе к концу недели, синоптики ожидают понижение ночных температур до минус 5 градусов. Главное управление...

16:00, 06 сентября 2017 г.

Погода ухудшится в Иркутской области

Грозы, дождь и даже заморозки ожидают в Иркутской области. Ненастная погода придет в регион уже в ближайшие дни. Пятого сентября на...

17:57, 04 сентября 2017 г.

"Барьеров нет" от 25.08.2017

Стремясь отобразить этот мир, он лепит свой из сотен реалистичных скульптур. В этом выпуске программы "Барьеров нет" наши...

20:40, 25 августа 2017 г.

Смотрите программу "Разговор о важном" в эфире канала "Домашний"

С чего началась иркутская зоогалерея? Что ест медведь и сколько пищи ему нужно в день? Какой зверь самый дорогой? Обо всем этом вы...

16:16, 24 августа 2017 г.

Смотрите программу "Разговор о важном" в эфире телеканала "Домашний"

Новому аэропорту в Иркутске быть. Росавиация одобрила реконструкцию воздушной гавани. О грандиозных планах в эксклюзивном интервью...

18:13, 18 августа 2017 г.

"Барьеров нет" от 11.08.2017

Ровно через три недели начнется новый учебный год, и сесть за парту наравне с другими смогут еще больше детей с ограниченными...

20:54, 11 августа 2017 г.