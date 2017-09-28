Повышение цен на сигареты стало самой эффективной мерой антитабачной кампании 18:47, 28 сентября 2017 г.



Никотин бьет по кошельку. Повышение цен на табачные изделия даже сами курильщики называют одной из самых эффективных мер борьбы с вредной привычкой. Готовы ли иркутяне платить за дым большие деньги?

От 60 рублей и выше. Дешевые сигареты остались в прошлом. В среднем пачка вредного товара обходится курильщику в 100 рублей. Сейчас заядлые любители табака тратят в месяц не одну тысячу рублей. Некоторые курильщики удар по своему кошельку ощутили остро. И если и не отказываются полностью от своей привычки, то все же стараются экономить.

- Раньше я выкуривал две, допустим, пачки в сутки. Сейчас уже пачку, даже остается, бывает, на второй день.

- Реже люди не стали покупать сигареты, просто действительно они стали покупать дешевые сигареты. Перед ними выбор большой, сигарет дешевых очень много. Люди переходят, но меньше никто не стал курить.

Именно повышение цен, по данным последнего исследования, стало самой эффективной мерой антитабачной пропаганды. А вот запрет на показ сцен курения в фильмах и продажа такого товара в закрытых витринах практически не оказали никакого эффекта. То же можно сказать и о страшных картинках на упаковке. По мнению психологов, такая мера способна повлиять только на впечатлительных людей. К подобным изображениям быстро привыкают и перестают обращать внимание. Главным борцом с вредной привычкой должен быть сам курильщик. "Здесь вопрос в том, насколько человек сам хочет выйти из этого. Поэтому если у человека есть стимул какой-то, более серьезный, более весомый для него, для конкретного человека, то он, конечно, будет выходить из этой зоны комфорта иллюзорной. И будет, конечно, бросать курить, искать способы для себя. Замены на что-то или вообще полностью отказываться от этой привычки", - объясняет Татьяна Иванова, психолог.

Немалый эффект произвел также запрет на курение в общественных местах. А точнее, высокие штрафы за нарушение закона.