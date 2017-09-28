В Иркутске откроется первый и единственный в Сибири детский хоспис 17:52, 28 сентября 2017 г.



Место, где помогут тяжелобольным детям. В Иркутске скоро откроют первый и единственный в Сибири детский хоспис. Паллиативную помощь маленьким пациентам там будут оказывать специально обученные сотрудники. Больницу, которая больше похожа на дом, увидела сегодня съемочная группа программы "Новости".

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Здесь будут помогать детям, вылечить которых нельзя. Первых пациентов привезут уже через две недели. Рассчитано учреждение на 25 коек, здесь будут принимать детей от года до восемнадцати лет. Персонал прошел специальное обучение в столице, где уже давно действует известный хоспис "Дом с Маяком". С детьми будут работать детские онкологи, педиатры, неврологи, психологи, социальные работники. "Дети будут поступать до тридцати суток. Им будет здесь оказываться вся необходимая медицинская помощь. Семь с половиной миллионов рублей выделил областной бюджет, из которых три миллиона пошло на закупку современного медицинского оборудования, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких, инфузоматы, прикроватные мониторы пациента, шкафы и сейфы для хранения психотропных, наркотических веществ", - рассказал Олег Ярошенко, министр здравоохранения Иркутской области.

При хосписе организовали специальную амбулаторную службу, которая будет выезжать к тяжелобольным детям на дом. Диагнозы, с которыми тут принимают больных разные. Это генетические заболевания, церебральный паралич, онкология. При больнице работает и палата интенсивной терапии с новейшим оборудованием. Сотрудники подчеркивают: хоспис - место, где лечат определенное время, маленький пациент имеет право жить дома. Да и само учреждение постарались сделать максимально приближенным к домашним условиям. "Мы отходили от белых потолков, делали их цветными. Как можно больше пытались убрать белых халатов, весь медицинский персонал будет находиться в цветной, яркой одежде. Все, что находится из оборудования здесь, будет приближено максимально к детскому восприятию", - сказала Ольга Ермакова, главный врач Иркутского областного детского хосписа.

Врачи говорят: хоспис, прежде всего, место, где убирают боль и повышают качество жизни. А также ценят каждый день вне зависимости от того, сколько этих дней будет впереди.