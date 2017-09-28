Горожане недовольны общественным транспортом Иркутска

17:47, 28 сентября 2017 г.

Грязные, неисправные и противозаконные. По дорогам Иркутска продолжают курсировать автобусы-нелегалы. Какие-то перевозчики притворяются законными, другие и вовсе выдумывают несуществующие маршруты. В этих соревнованиях по хитрости чаще всего проигрывают пассажиры. Какие автобусы лучше обходить стороной? Расскажем далее.

На приказ сотрудника ГИБДД остановиться водитель маршрутки реагирует с точностью до наоборот. Правоохранителям приходится догонять лихача.

- Не хотите разговаривать?

 - Я с женщиной не хочу разговаривать, мужчина пусть придет разговаривать!

Маршрутку №63 в Иркутске уже прозвали автобусом-призраком. Его нет в городском реестре, да и водитель утверждает: никого не перевозил, ехал по своим делам. Но совсем другое говорят пассажиры, которых он высадил за несколько минут до встречи с инспекторами. Незаконному перевозчику теперь грозит штраф до 300 тысяч рублей.

А это уже Юбилейный и автобусы №3. Маршрут легальный, перевозчик заключил договор с городской администрацией. Режим работы соблюдает строго. Но пассажиры жалуются на грязь и техническое состояние транспорта: ржавые ступени, протертые полы, мусор и тесноту в салоне. Владелице дали месяц, чтобы почистить, отремонтировать и переоборудовать автобусы. Женщина в свою очередь отмечает: не хватает моек для частного крупногабаритного транспорта. Их в Иркутске всего две. Сейчас в администрации города решают, где организовать новые "автодушевые".

Еще один лидер по жалобам пассажиров - маршрут №30. С начала года провели более ста межведомственных рейдов и выявили несколько самых распространенных нарушений. "Это отсутствие карт маршрута, которые позволяют перевозчику осуществлять пассажироперевозки на определенном маршруте, это отсутствие свидетельств, которые также подтверждают законность нахождения определенного перевозчика на конкретном маршруте", - говорит Булат Тугутов, начальник управления транспорта комитета городского обустройства администрации г.Иркутска.

Жаловаться на недобросовестных перевозчиков можно и сейчас. За нарушителями будут пристально следить ГИБДД и Ространснадзор.

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