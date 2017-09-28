Рекламные баннеры на плотине под запретом 16:35, 28 сентября 2017 г.



Очередную партию баннеров уберут с плотины ГЭС. Город отмывают от нелегальных и опасных конструкций. Готов ли один из старейших видов рекламы исчезнуть навсегда?

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Вместо ярких рекламных лозунгов белая простыня. 38 баннеров, которые простояли на плотине несколько лет, вскоре исчезнут насовсем. Демонтировать билборды собственника обязала мэрия. На стратегическом объекте рекламы быть не может, посчитали чиновники. "Рекламные конструкции, размещенные на плотине ГЭС, на сегодняшний день находятся там без соответствующих разрешительных документов. Так как плотина ГЭС является стратегическим объектом, в соответствии с действующим законодательством о безопасности данных объектов, в связи с усилением антитеррористических мероприятий размещение рекламных конструкций, иных конструкций и всевозможных объектов, не относящихся к данным сооружениям, действующим законодательством запрещено", - заявила Анна Дудкевич, и.о. начальника департамента потребительского рынка комитета экономики администрации г.Иркутска.

Рекламные агентства подсчитывают убытки. Место на плотине всегда считалось одним из самых дорогих. Тысячи машин ежедневно проезжают мимо. Каждый водитель и пассажир - потенциальный клиент. Да и размещали здесь рекламу преимущественно премиум-класса. Как поясняют маркетологи, в России билборды постепенно теряют свою эффективность. Люди все больше погружаются в интернет-контент. Однако в Иркутске самый древний вид рекламы - история информационных щитов идет еще из Древнего Египта - до сих пор остается одним из самых популярных. "Своих лидерских позиций, так же как радио и телевидение, оно не теряет. Не зависимо от того, что сейчас интернет, конечно, многим видам размещения, многим рекламоносителям наступает на пятки, по-прежнему наружная реклама является эффективным средством продвижения", - отмечает Наталья Кузьмина, генеральный директор рекламного агентства "ВИАС Медиа".

По закону на добровольный демонтаж рекламы собственнику отводят 30 суток. Затем за дело берутся специалисты мэрии. При помощи техники они снимают баннеры с жилых домов, а металлические конструкции спиливают. Всего до конца года в Иркутске демонтируют более тысячи носителей рекламы.