Рекламные баннеры на плотине под запретом

16:35, 28 сентября 2017 г.

Очередную партию баннеров уберут с плотины ГЭС. Город отмывают от нелегальных и опасных конструкций. Готов ли один из старейших видов рекламы исчезнуть навсегда?

Вместо ярких рекламных лозунгов белая простыня. 38 баннеров, которые простояли на плотине несколько лет, вскоре исчезнут насовсем. Демонтировать билборды собственника обязала мэрия. На стратегическом объекте рекламы быть не может, посчитали чиновники. "Рекламные конструкции, размещенные на плотине ГЭС, на сегодняшний день находятся там без соответствующих разрешительных документов. Так как плотина ГЭС является стратегическим объектом, в соответствии с действующим законодательством о безопасности данных объектов, в связи с усилением антитеррористических мероприятий размещение рекламных конструкций, иных конструкций и всевозможных объектов, не относящихся к данным сооружениям, действующим законодательством запрещено", - заявила Анна Дудкевич, и.о. начальника департамента потребительского рынка комитета экономики администрации г.Иркутска.

Рекламные агентства подсчитывают убытки. Место на плотине всегда считалось одним из самых дорогих. Тысячи машин ежедневно проезжают мимо. Каждый водитель и пассажир - потенциальный клиент. Да и размещали здесь рекламу преимущественно премиум-класса. Как поясняют маркетологи, в России билборды постепенно теряют свою эффективность. Люди все больше погружаются в интернет-контент. Однако в Иркутске самый древний вид рекламы - история информационных щитов идет еще из Древнего Египта - до сих пор остается одним из самых популярных. "Своих лидерских позиций, так же как радио и телевидение, оно не теряет. Не зависимо от того, что сейчас интернет, конечно, многим видам размещения, многим рекламоносителям наступает на пятки, по-прежнему наружная реклама является эффективным средством продвижения", - отмечает Наталья Кузьмина, генеральный директор рекламного агентства "ВИАС Медиа".

По закону на добровольный демонтаж рекламы собственнику отводят 30 суток. Затем за дело берутся специалисты мэрии. При помощи техники они снимают баннеры с жилых домов, а металлические конструкции спиливают. Всего до конца года в Иркутске демонтируют более тысячи носителей рекламы.

comments powered by HyperComments

Заметки

Смотрите программу "Городская среда" на телеканале СТС

Новые дороги, новые скверы и даже новые достопримечательности. Этим летом Иркутск сильно преобразился. Изменения коснулись всех: и...

14:12, 20 сентября 2017 г.

"Барьеров нет" от 15.09.2017

В муниципальном автопарке Иркутска обновление. Его пополнили 17 новых автобусов. Все они низкопольные со специальными пандусами. А...

22:23, 15 сентября 2017 г.

На Иркутскую область надвигается непогода

По данным метеорологов, уже в ближайшие сутки в некоторых районах Иркутской области пройдут грозы и усилится ветер. Порывы будут...

14:06, 13 сентября 2017 г.

Снег и дождь придут в Иркутскую область

Кроме того, ожидаются заморозки, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Иркутской области. Также в западных, северо-западных,...

16:50, 08 сентября 2017 г.

Заморозки и высокие классы пожарной опасности прогнозируют в Иркутской области

Непогода придет в регион ближе к концу недели, синоптики ожидают понижение ночных температур до минус 5 градусов. Главное управление...

16:00, 06 сентября 2017 г.

Погода ухудшится в Иркутской области

Грозы, дождь и даже заморозки ожидают в Иркутской области. Ненастная погода придет в регион уже в ближайшие дни. Пятого сентября на...

17:57, 04 сентября 2017 г.

"Барьеров нет" от 25.08.2017

Стремясь отобразить этот мир, он лепит свой из сотен реалистичных скульптур. В этом выпуске программы "Барьеров нет" наши...

20:40, 25 августа 2017 г.

Смотрите программу "Разговор о важном" в эфире канала "Домашний"

С чего началась иркутская зоогалерея? Что ест медведь и сколько пищи ему нужно в день? Какой зверь самый дорогой? Обо всем этом вы...

16:16, 24 августа 2017 г.

Смотрите программу "Разговор о важном" в эфире телеканала "Домашний"

Новому аэропорту в Иркутске быть. Росавиация одобрила реконструкцию воздушной гавани. О грандиозных планах в эксклюзивном интервью...

18:13, 18 августа 2017 г.

"Барьеров нет" от 11.08.2017

Ровно через три недели начнется новый учебный год, и сесть за парту наравне с другими смогут еще больше детей с ограниченными...

20:54, 11 августа 2017 г.