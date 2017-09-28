Спасите Листвянку от массовой застройки!

16:30, 28 сентября 2017 г.

Жители поселка на берегу Байкала всерьез озабочены. По их словам, прибрежные земли скупают для строительства гостиниц. И хотя по документам владеют ими россияне, настоящие инвесторы живут в Китае. Есть ли основания для беспокойства, выясняла съемочная группа программы "Новости".

Земельные работы на этом участке на первой береговой линии Байкала идут не первый день. Видимо, в жилом доме, который по закону здесь можно построить, будет жить ну очень большая семья. Владелец земли - гражданка Китая и разрешение на земельные работы у нее есть, но лишь в границах участка, без вывоза грунта. "Скоро кладбище упадет: подрывают гору. Видели, наверное. Это же кошмар. У нас Чапаева, наверх поднимитесь, там у нас ужас что творится, китайцы все застроили. Вечером спать ложишься, одни автобусы вверх идут и идут, спать невыносимо просто. Кошмар какой-то творится", - говорит Надежда Раевская, житель пос.Листвянка.

А это еще один так называемый жилой дом. В том, что владелец участка - тоже гражданин Китая - рассчитывает возвести гостиницу, не сомневается никто: ни жители поселка, ни администрация. Но доказать намерение невозможно: здания еще нет. "У нас ИЖС разрешено до 3 этажей до 14 метров в высоту до 1500 квадратов общей площади, они укладываются в эти параметры. Что это будет в итоге и введут ли они в эксплуатацию это строение, конечно, вопрос. Потому что сейчас там что-то непонятное. И мы сейчас выходить с иском о сносе не можем, пока они не закончат строительство", - комментирует Виктор Синьков, начальник юридического отдела Листвянского МО.

А на соседнем участке, буквально через дорогу, детский сад. Соседства с китайской гостиницей родители Листвянки точно не жаждут. По генплану поселка первая береговая линия частично отведена под коммерческую застройку - тут обязательна экологическая экспертиза. А часть берега, где стояли старые дома, под ИЖС - индивидуальное жилищное строительство. Этим и пользуются коммерсанты: скупают участки, сносят старые постройки и начинают масштабные работы. Рыбохрана, Росприроднадзор, администрация составляют административные материалы. А сносить, если что, придется через суд. "Трогать наши горы вообще нельзя, горы фонят у нас радиацией. Детский сад сам по себе старый, темный, и если поставить туда гостиницу, а там уже намечается гостиница и не один этаж, то это будет очень-очень темное здание для детей, для будущего поколения Листвянки", - сказала Тамара Шумова, депутат думы Листвянского МО.

Вообще неожиданному нашествию туристов простые жители Листвянки не очень рады. С возросшей нагрузкой не справляется и бюджет: вывоз отходов и уборка - забота муниципалитета. А такие вот коммерческие проекты, замаскированные под жилые дома, доходов не прибавляют.

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