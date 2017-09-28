Генпрокурор России Юрий Чайка посетил Иркутск 16:21, 28 сентября 2017 г.



Визит рабочий, но тема праздничная. Со дня образования региональной прокуратуры прошло 80 лет. Юрий Чайка поделился, что с особым настроением приехал в Иркутск. Больше 40 лет назад он трудился следователем прокуратуры Усть-Удинского района. Сейчас генеральный прокурор России высоко оценивает работу своих иркутских коллег.

"Когда приезжаешь в те места, в которых прошло твое становление, где живут твои учителя, где делал первые шаги в органах прокуратуры, настроение великолепное, другого быть не может", - поделился Юрий Чайка, генеральный прокурор РФ.

Юрий Чайка на сцене музыкального театра вручил государственные и ведомственные награды. Сотрудников региональной прокуратуры удостоили почетных грамот президента России, нагрудных знаков "За безупречную службу", знаков отличия "За верность", особо отметили ветеранов службы. А руководитель иркутской прокуратуры Игорь Мельников получил именное холодное оружие - кортик.