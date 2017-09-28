Бюджет Иркутска увеличился более чем на 400 миллионов 16:18, 28 сентября 2017 г.



Очередные поправки в главный финансовый документ города утвердили на заседании городской думы. Сегодня депутаты собрались впервые после летнего перерыва. Какие изменения произошли в коллективе за это время?

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Заседание начали с вручения необходимых атрибутов новому народному избраннику. Удостоверение и нагрудный знак депутата получил Евгений Дроков. До февраля 2017 года он возглавлял комитет городского обустройства администрации Иркутска. А до этого руководил Правобережным округом. На прошедших в сентябре выборах Евгений Дроков одержал победу по 16 округу. В думе новоизбранный депутат занял место Владимира Новожилова. "Благодаря активности граждан в жизни нашего города, слаженной работе думы и администрации города, я уверен, мы сделаем наш город самым лучшим и комфортным городом", - отметил Евгений Дроков, депутат думы г.Иркутска.

Обновленным составом депутаты принялись за рассмотрение ключевых вопросов в жизни города. На очереди финансовые поправки. Собственные доходы и поступления из бюджетов других уровней пополнили казну Иркутска на 434 миллиона. Часть суммы, а это 60 миллионов, пойдет на повышение зарплаты работникам муниципальных учреждений дополнительного образования и культуры. Материальную помощь получат и молодые специалисты. А еще иркутяне могут рассчитывать на адресную социальную поддержку. Для этого в бюджете дополнительно предусмотрели 6 миллионов рублей. "Традиционно к этому времени у нас идет корректировка бюджета в сторону увеличения. Потому что за это время подкорректированы налоговые доходы, поступили трансферты из областного бюджета. Также традиционно мы направляем на социальные нужды", - сообщил Александр Ханхалаев, заместитель председателя думы г.Иркутска.

Еще одна крупная строка расходов - городское хозяйство. Деньги нужны на содержание и ремонт инженерных сетей, линий наружного освещения. Кроме того, нужно уплатить взнос региональному оператору на проведение капремонта многоквартирных домов. Про ветхие и аварийные здания тоже не забыли. На снос расселенных построек предусмотрели 11 миллионов рублей из новых поступлений.