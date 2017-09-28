Станцию юных натуралистов в Иркутске-II отремонтируют 16:14, 28 сентября 2017 г.



План нужно разработать в ближайшее время. Такое поручение дал глава города Дмитрий Бердников в ходе рабочей поездки. Мэр Иркутска также подчеркнул, что реализация проекта будет проходить в несколько этапов. Из муниципального бюджета уже направили 800 тысяч рублей на реконструкцию учебных классов и кровли одного из корпусов.

В следующем году строители приведут в порядок две действующие теплицы. Там растет около 200 видов экзотических растений. Есть даже папайя и манго. А чтобы редких для нашего климата фруктов было еще больше, на территории появятся современные парники и теплицы из поликарбоната. "Следующий год - это теплицы и изменения ландшафтного дизайна. Мы предложили по "Народным инициативам" пытаться сделать спортивный городок на участке. И потихоньку будем двигаться. Но я думаю, что через три года станцию будет не узнать", - сказала Людмила Кузменкова, директор муниципального учреждения дополнительного образования "Станция юных натуралистов".

Станция юных натуралистов в Иркутске-II - одно из старейших в городе учреждений дополнительного образования. В следующем году ей исполнится 60 лет. Сейчас там занимается больше полутора тысяч детей.