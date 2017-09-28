Cмертность в России сократилась на 2,5% 16:08, 28 сентября 2017 г.



Смерть отступает. За 8 месяцев 2017 года смертность в России сократилась на 2,5%. При этом снижение отмечают от всех основных причин: от туберкулеза, заболеваний органов дыхания, пищеварения, раковых заболеваний. Внешние причины тоже сдают позиции, снизилась смертность от автоаварий и от отравлений алкогольными суррогатами.

Такие данные приводит глава Минздрава Вероника Скворцова. Вместе с тем Росстат говорит: пока в России зафиксировали значительное превышение смертности над рождаемостью. За 5 месяцев умерла 791 тысяча граждан, родились почти 680 тысяч человек.