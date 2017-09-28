Рейс авиакомпании "ВИМ-Авиа" из Москвы в Иркутск снова перенесли 16:06, 28 сентября 2017 г.



Самолет должен был прилететь еще 26 сентября. Теперь, по данным онлайн-табло иркутского аэропорта, борт ждут завтра в 9.30 утра. Обратно во "Внуково" он должен вылететь в 11.25.

Напомним, рейсы авиакомпании задерживают по всей стране. Ждут своего вылета домой российские туристы в Турции. Ситуация сложилась из-за долгов компании. По данным Росавиации, кредиторская задолженность перевозчика сейчас составляет около семи миллиардов рублей. Из Иркутска в столицу планировали вылететь больше ста пассажиров. Среди них группа путешественников из Китая. "Мы из Шанхая, в Иркутске уже три дня, приехали познакомиться с городом. Сегодня должны были вылетать в Москву. И вот сегодня и узнали, что задержали рейсы. Конкретной информации у нас нет. Нам пришлось поменять билеты", - рассказала Ли Юнь Хей.

Туристов сейчас разместили в гостинице аэропорта. Они улетят рейсом другой авиакомпании. Что касается "ВИМ-Авиа", то, по сообщению Минтранса, перевозить пассажиров компания-банкрот будет до 15 октября. Билеты с датой вылета с 16 октября необходимо сдать по месту приобретения.