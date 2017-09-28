В Иркутске эвакуировали людей из крупных торгово-развлекательных центров 14:23, 28 сентября 2017 г.



Телефонные террористы снова активизировались. На этот раз в Иркутске якобы заминировали наиболее крупные торгово-развлекательные центры. В списке Сильвер-Молл, Карамель, Цветной парк, Европарк, Новый, Альянс, Шанхайсити, Торговый комплекс. Везде уже работают экстренные службы, людей эвакуируют.

Ангарск хулиганы тоже не обошли стороной, там сейчас выводят людей из здания торгового центра "Фестиваль". "Нам говорят: здание заминировано, нас просто всех выгнали. Вот мы все ушли, вот уже стоим минут 15, наверное, здесь, здание закрыли. Пока ничего не говорят, попросили отойти просто подальше на всякий случай. И там мы видим, что оперативники ходят, смотрят здание, больше ничего не говорят", - рассказала Екатерина Береснева, очевидец.

Это уже вторая волна сообщений о минировании зданий за последний месяц. В прошлый раз, 13 сентября, в Иркутске пришлось эвакуировать людей из школ, техникумов, а также местного отделения пенсионного фонда. И, как сообщили буквально сейчас, уже проверили здание Торгового комплекса и сняли оцепление.