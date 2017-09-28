Спортобзор 14:19, 28 сентября 2017 г.



Две победы и четыре поражения. "Байкал-Энергия" в Хабаровске отыграла матчи первого этапа розыгрыша Кубка России по хоккею с мячом. Завершил выездную серию и ангарский "Ермак". Об итогах игр и других спортивных событиях наш обзор.

За этот проигрыш не стыдно. Так на официальном сайте "Байкал-Энергии" комментируют итог встречи со "СКА-Нефтяником". "Бело-синие" уступили действующему чемпиону страны. Иркутяне первыми открыли счет в матче, но хозяева поля в Хабаровске быстро отыгрались. На перерыв команды ушли при цифрах на табло - 4:2. Во втором тайме много атак и острых моментов. Но "СКА-Нефтяник" все же сильнее. Итог - 6:5 в пользу хабаровчан. А сегодня в матче со второй сборной России "бело-синие" были лидерами. В заключительном матче первого этапа розыгрыша Кубка России "Байкал-Энергия" выиграла - 4:2.

А ангарский "Ермак" завершил выездную серию игр. В рамках чемпионата высшей хоккейной лиги в Кургане он встречался с "Зауральем". В первом периоде счет открыли сибиряки. Эта шайба оказалась единственной в матче. В гостевом туре "Ермак" набрал семь очков. Дома команду ждет встреча с красноярским "Соколом".

19 медалей привезли с первенства мира по универсальному бою спортсмены Иркутской области. Иркутяне в копилку сборной положили шесть золотых, семь серебряных и шесть бронзовых наград. Всего в национальную команду вошли 11 бойцов от нашего региона, и все они вернулись с медалями. По признанию старшего тренера иркутских спортсменов Игоря Старухина, такое число наград привезли впервые. Сейчас бойцы набирают силы перед новым сезоном. Им предстоит отбор на первенство Сибирского федерального округа, потом на российский, европейский и мировой чемпионаты.