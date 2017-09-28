Спортобзор

14:19, 28 сентября 2017 г.

Две победы и четыре поражения. "Байкал-Энергия" в Хабаровске отыграла матчи первого этапа розыгрыша Кубка России по хоккею с мячом. Завершил выездную серию и ангарский "Ермак". Об итогах игр и других спортивных событиях наш обзор.

За этот проигрыш не стыдно. Так на официальном сайте "Байкал-Энергии" комментируют итог встречи со "СКА-Нефтяником". "Бело-синие" уступили действующему чемпиону страны. Иркутяне первыми открыли счет в матче, но хозяева поля в Хабаровске быстро отыгрались. На перерыв команды ушли при цифрах на табло - 4:2. Во втором тайме много атак и острых моментов. Но "СКА-Нефтяник" все же сильнее. Итог - 6:5 в пользу хабаровчан. А сегодня в матче со второй сборной России "бело-синие" были лидерами. В заключительном матче первого этапа розыгрыша Кубка России "Байкал-Энергия" выиграла - 4:2.

А ангарский "Ермак" завершил выездную серию игр. В рамках чемпионата высшей хоккейной лиги в Кургане он встречался с "Зауральем". В первом периоде счет открыли сибиряки. Эта шайба оказалась единственной в матче. В гостевом туре "Ермак" набрал семь очков. Дома команду ждет встреча с красноярским "Соколом".

19 медалей привезли с первенства мира по универсальному бою спортсмены Иркутской области. Иркутяне в копилку сборной положили шесть золотых, семь серебряных и шесть бронзовых наград. Всего в национальную команду вошли 11 бойцов от нашего региона, и все они вернулись с медалями. По признанию старшего тренера иркутских спортсменов Игоря Старухина, такое число наград привезли впервые. Сейчас бойцы набирают силы перед новым сезоном. Им предстоит отбор на первенство Сибирского федерального округа, потом на российский, европейский и мировой чемпионаты.

comments powered by HyperComments

Заметки

В Иркутске эвакуировали людей из крупных торгово-развлекательных центров

Телефонные террористы снова активизировались. На этот раз в Иркутске якобы заминировали наиболее крупные торгово-развлекательные...

14:23, 28 сентября 2017 г.

Спортобзор

Две победы и четыре поражения. "Байкал-Энергия" в Хабаровске отыграла матчи первого этапа розыгрыша Кубка России по хоккею с мячом....

14:19, 28 сентября 2017 г.

Робот из шоколада оказался вне конкуренции

Иркутский шоколатье будет представлять Россию на международном конкурсе. В Москве завершился отборочный национальный тур. По его...

14:16, 28 сентября 2017 г.

Почетный знак Юрия Ножикова "Признание" вручили посмертно Людмиле Берлиной

Политике в Иркутской области она отдала больше 20 лет. Награду присваивают за особый вклад в развитие региона и личный бесценный пример...

14:13, 28 сентября 2017 г.

В дорожной аварии погиб мужчина

Один человек погиб в результате серьезного и в то же время курьезного ДТП в Нижнеудинске. На самом въезде в город водитель ВАЗа не...

14:09, 28 сентября 2017 г.

Смотрите программу "Городская среда" на телеканале СТС

Новые дороги, новые скверы и даже новые достопримечательности. Этим летом Иркутск сильно преобразился. Изменения коснулись всех: и...

14:12, 20 сентября 2017 г.

"Барьеров нет" от 15.09.2017

В муниципальном автопарке Иркутска обновление. Его пополнили 17 новых автобусов. Все они низкопольные со специальными пандусами. А...

22:23, 15 сентября 2017 г.

На Иркутскую область надвигается непогода

По данным метеорологов, уже в ближайшие сутки в некоторых районах Иркутской области пройдут грозы и усилится ветер. Порывы будут...

14:06, 13 сентября 2017 г.

Снег и дождь придут в Иркутскую область

Кроме того, ожидаются заморозки, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Иркутской области. Также в западных, северо-западных,...

16:50, 08 сентября 2017 г.

Заморозки и высокие классы пожарной опасности прогнозируют в Иркутской области

Непогода придет в регион ближе к концу недели, синоптики ожидают понижение ночных температур до минус 5 градусов. Главное управление...

16:00, 06 сентября 2017 г.