Робот из шоколада оказался вне конкуренции

14:16, 28 сентября 2017 г.

Иркутский шоколатье будет представлять Россию на международном конкурсе. В Москве завершился отборочный национальный тур. По его итогам работу Артема Глушкова признали лучшей.

На конкурсе иркутянин приготовил шоколадную фигуру в виде девушки-андроида. Множество сложных деталей, оригинальность исполнения. Жюри не смогло пройти мимо смелого замысла шоколатье. Международный конкурс пройдет во Франции в следующем году. Участникам предстоит за строго отведенное время создать шоколадную композицию на заданную тему.

comments powered by HyperComments

Заметки

В Иркутске эвакуировали людей из крупных торгово-развлекательных центров

Телефонные террористы снова активизировались. На этот раз в Иркутске якобы заминировали наиболее крупные торгово-развлекательные...

14:23, 28 сентября 2017 г.

Спортобзор

Две победы и четыре поражения. "Байкал-Энергия" в Хабаровске отыграла матчи первого этапа розыгрыша Кубка России по хоккею с мячом....

14:19, 28 сентября 2017 г.

Робот из шоколада оказался вне конкуренции

Иркутский шоколатье будет представлять Россию на международном конкурсе. В Москве завершился отборочный национальный тур. По его...

14:16, 28 сентября 2017 г.

Почетный знак Юрия Ножикова "Признание" вручили посмертно Людмиле Берлиной

Политике в Иркутской области она отдала больше 20 лет. Награду присваивают за особый вклад в развитие региона и личный бесценный пример...

14:13, 28 сентября 2017 г.

В дорожной аварии погиб мужчина

Один человек погиб в результате серьезного и в то же время курьезного ДТП в Нижнеудинске. На самом въезде в город водитель ВАЗа не...

14:09, 28 сентября 2017 г.

Смотрите программу "Городская среда" на телеканале СТС

Новые дороги, новые скверы и даже новые достопримечательности. Этим летом Иркутск сильно преобразился. Изменения коснулись всех: и...

14:12, 20 сентября 2017 г.

"Барьеров нет" от 15.09.2017

В муниципальном автопарке Иркутска обновление. Его пополнили 17 новых автобусов. Все они низкопольные со специальными пандусами. А...

22:23, 15 сентября 2017 г.

На Иркутскую область надвигается непогода

По данным метеорологов, уже в ближайшие сутки в некоторых районах Иркутской области пройдут грозы и усилится ветер. Порывы будут...

14:06, 13 сентября 2017 г.

Снег и дождь придут в Иркутскую область

Кроме того, ожидаются заморозки, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Иркутской области. Также в западных, северо-западных,...

16:50, 08 сентября 2017 г.

Заморозки и высокие классы пожарной опасности прогнозируют в Иркутской области

Непогода придет в регион ближе к концу недели, синоптики ожидают понижение ночных температур до минус 5 градусов. Главное управление...

16:00, 06 сентября 2017 г.