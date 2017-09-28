Робот из шоколада оказался вне конкуренции 14:16, 28 сентября 2017 г.



Иркутский шоколатье будет представлять Россию на международном конкурсе. В Москве завершился отборочный национальный тур. По его итогам работу Артема Глушкова признали лучшей.

На конкурсе иркутянин приготовил шоколадную фигуру в виде девушки-андроида. Множество сложных деталей, оригинальность исполнения. Жюри не смогло пройти мимо смелого замысла шоколатье. Международный конкурс пройдет во Франции в следующем году. Участникам предстоит за строго отведенное время создать шоколадную композицию на заданную тему.