Почетный знак Юрия Ножикова "Признание" вручили посмертно Людмиле Берлиной 14:13, 28 сентября 2017 г.



Политике в Иркутской области она отдала больше 20 лет. Награду присваивают за особый вклад в развитие региона и личный бесценный пример труда и профессионализма. Награждение проходит в Законодательном собрании ежегодно в дни Иркутской области.

Спикер Сергей Брилка отметил: лауреаты - это люди, которые имеют общественный авторитет. Их пример - напутствие для молодежи. Второй почетный знак в этом году получил Михаил Винокуров - доктор экономических наук, ученый, профессор.

Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области: У любого государства будущее есть тогда, когда мы не забываем о наших заслуженных, уважаемых людях, о тех, кто многие годы своей жизни отдал труду на благо страны и Иркутской области.

Михаил Винокуров, доктор экономических наук, лауреат премии Ю.А. Ножикова "Признание": Сама награда и название ее "Признание" - это признание общества, граждан наших. Чувствую удовлетворение, что мой труд востребован и послужит общему развитию области.

Почетным знаком Юрия Ножикова наградили уже 14 человек. Церемония проходит ежегодно с 2011 года. "Признание" ежегодно вручают только двум жителям Иркутской области. Это мастера своего дела: ученые, врачи, учителя и общественные деятели.