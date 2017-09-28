В дорожной аварии погиб мужчина 14:09, 28 сентября 2017 г.



Один человек погиб в результате серьезного и в то же время курьезного ДТП в Нижнеудинске. На самом въезде в город водитель ВАЗа не справился с управлением на повороте и врезался в стелу с надписью "Счастливого пути".

Машиной управлял 44-летний местный житель. Был ли он в состоянии алкогольного опьянения, пока неизвестно. В результате удара о бетонную конструкцию мужчина получил серьезные травмы, на скорой его доставили в больницу. Но спасти жизнь пострадавшему врачам не удалось.