В иркутском поселке Жилкино начался отопительный сезон 18:00, 27 сентября 2017 г.



В Жилкино заработала котельная, которая раньше принадлежала мясокомбинату. Банкротство предприятия привело к тому, что теплоисточник продали другой компании. Но из-за финансовых убытков котельная перестала работать еще в мае. Это грозило срывом отопительного сезона в поселке: котельная обслуживает более 30 многоквартирных домов и 4 социальных объекта. Однако администрации Иркутска удалось стабилизировать ситуацию. Эксплуатировать теплоисточник теперь будет муниципальное предприятие.

"Проведена колоссальная работа. Подготовлено все оборудование к эксплуатации, завезены все необходимые материалы. На сегодняшний день мы запустили котельную, и она работает в штатном режиме, отапливает весь поселок Жилкино. К отопительному сезону 2017-2018 мы готовы", - сообщил Дмитрий Анчутин, начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда администрации г.Иркутска.