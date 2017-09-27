Владимиру Тихонову присвоили звание "Почетный гражданин Иркутской области" 17:53, 27 сентября 2017 г.



Прожить так, чтобы о тебе помнили многие поколения. Герой нашего следующего материала знаком многим жителям не только Иркутска. Почти 25 лет Владимир Тихонов руководит музеем "Тальцы". На должность заведующего он попал случайно. В начале 90-х инженер-геолог работал в академии наук. А когда все стало разваливаться, согласился ездить в далекий филиал. Авантюра закончилась более чем удачно. О роли одной личности в жизни целой области расскажем далее.

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Осталось убрать древесную пыль после шлифовки и затонировать бревна. Часовня 1696 года - еще одно здание, которое реконструировали в Илимском остроге "Тальцов". Сейчас экспозиций в музее масса, можно рассматривать их хоть весь день. А когда Владимир Тихонов четверть века назад пришел на должность заведующего тогда еще филиалом краеведческого музея, в "Тальцах" было три усадьбы без света, без тепла и почти без посетителей. За это время музей стал, без преувеличения, новой визитной карточкой области. Здесь гостили Ельцин, Путин, Медведев, снимали фильмы, в том числе известный "Адмирал". Только в этом году посмотреть на воссозданное прошлое приехали больше 200 тысяч человек из разных стран. И все благодаря кипучей энергии одного человека. Впрочем, своей работой Владимир Тихонов "Тальцы" не считает. "Работа - это как-то принужденно. Работаешь и все. А когда хобби - за работу не считаешь. Это твой интерес. Больше памяти оставлю. О прошлом. Вот мы сейчас с вами сидим на диване, этот диван интересный. Это диван моего детства. Я когда-то в детстве у бабушки на этом диване спал", - говорит Владимир Тихонов, директор архитектурно-этнографического музея "Тальцы".

Диван, сделанный в начале прошлого века польскими ссыльными, не единственная вещь, которая перекочевала из дома в музей. Ведь для директора "Тальцы" - второй дом. За сохранение и развитие культуры родной земли Владимиру Тихонову сегодня присвоили звание "Почетный гражданин Иркутской области". Награждение состоялось на торжественном приеме в честь юбилея. Как отмечали все присутствующие, главное богатство региона - люди.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области: Здесь живут замечательные люди, которые готовы поделиться с каждым своим душевным теплом. Главные черты сибирского характера, свойственные жителям Иркутской области, - это трудолюбие, профессионализм, умение работать с полной отдачей сил.

Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области: Будущее в наших детях. Поэтому очень важно, чтобы наши дети знали историю родного края, чтобы они росли образованными, культурными, физически сильными наследниками очень сильного определения "сибиряк"!

Кроме того, звание почетного гражданина Иркутской области сегодня получил Юрий Ширяев, он руководит крупным сельхозпредприятием.