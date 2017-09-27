Московский театр "Русский балет" представит "Лебединое озеро" жителям Иркутской области 17:42, 27 сентября 2017 г.



Самое знаменитое в мире па-де-де на иркутской сцене. "Лебединое озеро" привез Московский областной театр "Русский балет".

Постановка объехала полмира, но на Сибирской земле ее представят впервые. Прикоснуться к искусству пригласили жителей со всех районов Иркутской области. В том числе, почетные граждане и многодетные семьи. Спектакль стал подарком к 80-летию региона. Театр "Русский балет" пригласил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Творческий коллектив выбрал один из самых знаковых балетов - "Лебединое озеро". Художественный руководитель театра Вячеслав Гордеев добавил свою хореографию в старомосковскую версию постановки и оставил из двух вариантов счастливый финал. "Мне хотелось бы на час, на два окунуть людей в мир сказки, потому что у нас и так в жизни хватает каких-то неприятных, некрасивых моментов. А прекрасное бывает в нереальном мире, в мире сказки. Поэтому, когда они приходят и смотрят с хорошим концом, они понимают, что добро побеждает, любовь побеждает", - сказал Вячеслав Гордеев, художественный руководитель Московского областного государственного театра "Русский балет".

Балет покажут в четверг на сцене драматического театра имени Охлопкого. В этот же день для студентов профильных специальностей и артистов балета музыкального театра имени Загурского педагоги-балетмейстеры "Русского театра" проведут мастер-классы. Московский коллектив надеется, что первое выступление станет началом дружбы, и гастроли в Иркутск станут постоянными.