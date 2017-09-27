В этом году на ремонт образовательных учреждений Иркутска потратили более 500 миллионов рублей 17:23, 27 сентября 2017 г.



Планы на капитальный ремонт школ обсудили сегодня на депутатских слушаниях в думе города. В этом году задали высокий темп: удалось провести масштабные работы в 16 заведениях. В списке на текущий ремонт было 67 объектов.

К 1 сентября строители выполнили почти все запланированное. Только в 18-й школе еще ремонтируют пищеблок, он заработает снова в октябре. Еще в двух заведениях завершают восстановление кровли. Учебному процессу эти работы не мешают, рассказали в департаменте образования. "Именно совместная работа, которая была проведена в прошлом году, обсуждена по округам, и выработка приоритетных направлений позволила предусмотреть в городском бюджете по сравнению с 2016 годом средства в два раза больше ", - сообщила Ирина Ежова, председатель думы г.Иркутска.

Так, в августе после капитального ремонта снова заработал 103 детский сад. В сентябре ученики вернулись в лицей №2. Переходящими на следующий год остались здания 77-го и 119-го детских садов, а также бассейн в школе №3. Всего же в этом году на ремонт образовательных учреждений потратили более 500 миллионов рублей. В том числе, это деньги по программам "Народные инициативы" и "Доступная среда". В следующем году работы продолжат. При этом план ремонта составляют так, чтобы охватить объекты во всех округах Иркутска.