На 20% повысили оклад младшим воспитателям и помощникам воспитателей детсадов в Иркутске 17:18, 27 сентября 2017 г.



В среднем зарплаты работников этой категории, начиная с сентября, увеличатся на 1,5-2 тысячи рублей. О такой мере социальной поддержки объявил мэр города Дмитрий Бердников. До конца года на выплаты потратят около 13 миллионов рублей.

По мнению властей, это позволит решить кадровый вопрос в детсадах, а также привлечет молодых специалистов. Особенно это актуально на фоне того, что в последнее время в Иркутске постоянно открывают новые дошкольные учреждения. "Около 20 дошкольных учреждений, включая пристрои, мы с вами за 2,5 года ввели в строй. Сегодня в стадии реализации, в стадии строительства еще 4 детских сада. Один из них самый большой, он будет первый такой у нас в Иркутске на 350 мест. Мы растем, развиваемся, наш город, несмотря ни на какие трудности. Развивается наше образование", - отметил Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Сегодня в России отмечают День воспитателя. Первый детсад у нас в стране открыли полтора века назад. В честь праздника в Иркутске провели ставший уже традиционным прием мэра. Награды получили лучшие педагоги.